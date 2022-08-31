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«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: ставка Ильи Казакова на матч АПЛ 31 августа

«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: ставка Ильи Казакова на матч АПЛ 31 августа
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл» в 5-м туре АПЛ.

Ставка: ТБ 4.5 за 3.60.

«Сложнейший матч для прогноза. Потому что «Ливерпуль» только что разгулялся. Устроил голевую феерию. Но он играет против клуба, который еще принято недооценивать. А «сороки» между тем очень крепкие и боевые.

И трансферы, которые казались либо странными, либо дорогостоящими, неожиданно начали оправдывать себя. Я думаю, что в стилистике этого футбола, когда команды играют в атаку, а в обороне действуют по остаточному принципу, стоит ставить на ТБ 4.5 мяча.

Ещё я думаю, что обе команды забьют. И мне кажется, что эти пари доедут. «Ливерпуль», конечно, забил много в последнем туре, но не всё», — сказал Казаков.

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