«Торпедо» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч Кубка России 31 августа

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Торпедо» – ЦСКА в Кубке России сезона-2022/2023.
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.82.
«Я думаю, в этом дерби у ЦСКА должно быть существенное преимущество. Торпедовцы приобрели опытного Ле Таллека, но этого всё ещё очень мало, чтобы конкурировать за сохранение места в Премьер-Лиге.
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Очень слабый состав, усиление просто необходимо, причем ещё минимум четыре игрока. И в такой ситуации «Торпедо» должно быть совсем не до Кубка России. Нужно держать в голове следующий матч в чемпионате, чтобы попытаться слегка улучшить своё положение. Последняя игра с «Краснодаром» совсем не получилась. Не думаю, что сейчас будет легче, потому что некоторым основным футболистам наверняка дадут отдохнуть.
ЦСКА, на мой взгляд, сейчас может создать себе задел, чтобы заранее оформить путёвку в следующую стадию. «Торпедо» армейцам абсолютно по плечу. Понятно, что Федотов не так давно приступил к работе, но организация видна. К тому же он получает всё новых футболистов. Ротация сейчас может быть безболезненной.
Для меня здесь ЦСКА явный фаворит и должен побеждать с форой (-1.5)», — сказал Титов.
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