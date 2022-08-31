Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Торпедо» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч Кубка России 31 августа

«Торпедо» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч Кубка России 31 августа
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Торпедо» – ЦСКА в Кубке России сезона-2022/2023.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.82.

«Я думаю, в этом дерби у ЦСКА должно быть существенное преимущество. Торпедовцы приобрели опытного Ле Таллека, но этого всё ещё очень мало, чтобы конкурировать за сохранение места в Премьер-Лиге.

Гленн Бейл: стыдно, что «Крылья Советов» не обыграли «Спартак».

Очень слабый состав, усиление просто необходимо, причем ещё минимум четыре игрока. И в такой ситуации «Торпедо» должно быть совсем не до Кубка России. Нужно держать в голове следующий матч в чемпионате, чтобы попытаться слегка улучшить своё положение. Последняя игра с «Краснодаром» совсем не получилась. Не думаю, что сейчас будет легче, потому что некоторым основным футболистам наверняка дадут отдохнуть.

ЦСКА, на мой взгляд, сейчас может создать себе задел, чтобы заранее оформить путёвку в следующую стадию. «Торпедо» армейцам абсолютно по плечу. Понятно, что Федотов не так давно приступил к работе, но организация видна. К тому же он получает всё новых футболистов. Ротация сейчас может быть безболезненной.

Для меня здесь ЦСКА явный фаворит и должен побеждать с форой (-1.5)», — сказал Титов.

Агент Оздоева сравнил зарплату Магомеда в Турции и России.

Федун: если б я знал, как «Спартак» сыграет с «Зенитом», букмекеры бы разорились.

Семак пожаловался на календарь «Зенита».

Первый тренер Кокорина: видимо, истечёт контракт, и Саша закончит карьеру.

Фанаты ЦСКА будут бойкотировать матч с «Торпедо» в Кубке России.

«Оренбург» готов перенести матч 9-го тура РПЛ по просьбе «Зенита».

«Торпедо» — ЦСКА. Резерв Федотова затмит основу. Доказательства — в Кубке России «Торпедо» — ЦСКА. Резерв Федотова затмит основу. Доказательства — в Кубке России
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022