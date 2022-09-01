«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Манчестер Сити» разгромил «Ноттингем Форест» на стадионе «Этихад» в матче 5-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

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Хозяева поля сумели забить уже в начале матча – на 12-й минуте отличился нападающий Эрлинг Холанд. На 23-й и 38-й норвежец сумел забить ещё два гола, благодаря чему оформил хет-трик ещё до перерыва.

В дебюте второго тайма защитник Жоау Канселу сумел укрепить преимущество гостей. На 65-й минуте нападающий Хулиан Альварес забил дебютный гол в АПЛ, а на исходе основного времени он оформил дубль и установил итоговый счёт матча – 6:0 в пользу «горожан».



По итогам этой встречи «Манчестер Сити» с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» имеет в активе четыре балла.

Холанд оформил второй хет-трик в АПЛ за четыре дня.



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