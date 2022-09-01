«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: результат матча АПЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Ливерпуль» сломил сопротивление «Ньюкасл Юнайтед» в матче 5-го тура АПЛ. Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 2:1.
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Счёт открыли гости – на 38-й минуте своим дебютным мячом в АПЛ отличился шведский нападающий Александер Исак, который перешёл несколько дней назад из «Реала Сосьедад» за € 70 млн, ассистировал ему Шон Лонгстафф.
Хозяева отыгрались только на 61-й минуте – с передачи Мохамеда Салаха отличился Роберто Фирмино. На 90+8-й минуте игры Фабиу Карвалью забил победный мяч и принёс мерсисайдцам три очка — 2:1.
После этой победы «Ливерпуль» набрал восемь очков и поднялся на пятое место турнирной таблицы чемпионата Англии. «Ньюкасл Юнайтед» с шестью очками опустился на 11-ю строчку.
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