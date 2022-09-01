«Болонья» — «Салернитана»: прогноз на матч Серии А от «Чемпионата»

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч Серии А «Болонья» — «Салернитана». Игра пройдёт 1 сентября.

Ставка: победа «Болоньи» за 1.92, обе забьют за 1.72.

Команда Синиши Михайловича перед этим матчем считается очевидным фаворитом, хотя старт сезона провалила. «Салернитана», в свою очередь, выдала лучший старт после возвращения в элиту итальянского футбола – минимальное поражение от «Ромы» Жозе Моуринью, а также четыре очка в играх с «Удинезе» и «Сампдорией» — вполне неплохой результат даже для крепкого середняка. А мы говорим о новичке элитного дивизиона.

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«Болонья» подобным похвастаться не может, однако всего один балл в трёх матчах не говорит о провале хозяев. Скорее, речь тут о сложности календаря – в матчах с «Лацио» и «Миланом» у них были шансы, но класс всё решил.

Сейчас «Болонье» необходимо набирать очки, и по большому счёту в данный момент всё складывается в их пользу – травм и дисквалификаций ведущих игроков нет, в атаке появилось подкрепление, а на своём поле «борзые» проиграли всего один раз на отрезке шести последних встреч.



«Салернитана» же потеряла по одному исполнителю в каждой линии, в гостях не выигрывает три матча подряд и у «Болоньи» на выезде также никогда не выигрывала. Тем не менее без гола в этом матче гранатовые тоже не останутся, ведь в гостях они забивают стабильно – не уходили без гола с поля в пяти из шести последних игр.

Поэтому возьмём в первую очередь «обе забьют» с коэффициентом 1.66. А также поверим в хозяев – на их победу можно поставить за 1.92. Вполне недурно.

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