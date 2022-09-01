«Лестер» — «МЮ»: прогноз Алексея Андронова на матч 5-го тура АПЛ

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Лестер» — «МЮ» в 5-м туре АПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: победа «МЮ» за 2.12.
«Лестер» находится в каком-то ужасном состоянии, достаточно посмотреть на турнирную таблицу. Там всё понятно. Сколько команда пропустила за четыре матча, с каким гигантским трудом она справилась с командой из нижнего дивизиона в кубковой игре…
«МЮ» обыграл «Ливерпуль», у него две победы подряд. В общем, всё уже не так страшно, как казалось на старте сезона поклонникам этого клуба. Мне кажется, такая команда, как «МЮ», в подобных матчах с пошатывающимися соперниками обязана играть не просто с позиции первого номера, а просто на победу, без каких-либо других вариантов.
Я думаю, у «МЮ» всё есть, чтобы определённую ротацию провести и чтобы этот текущий «Лестер» обыграть. 2.12 — очень хороший коэффициент на победу «МЮ», — сказал Андронов.
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