«Куньлунь» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» — «Адмирал».



Ставка: победа «Адмирала» с форой (-1.5) за 3.28.



«Не забываем, что «Куньлунь» у нас теперь команда из Западной конференции. Чему искренне рады в Нижнем Новгороде, поскольку не одних их пинают из одной конференции КХЛ в другую и наоборот. Ну, до наоборот еще далеко, Китай должен окончательно победить ковид (если это в принципе возможно). А пока наш маленький Китай будет находиться в Мытищах.

Прогноз на матч «Динамо» — «Ак Барс» с коэффициентом 3.60.

По общему мнению экспертов программы «Отдел хоккея», на Западе первым кандидатом для непопадания в плей-офф является «Куньлунь», а на Востоке – «Адмирал». И эти две команды в нашей Континентальной лиге являются единственными, по которым у нас не было расхождения во мнениях. И даже самый миролюбивый и милосердный из нас – Сергей Гимаев — и тот не рискнул предрекать этим командам попадание в плей-офф. И правильно сделал.



Но пока у нас начало сезона, все в равных условиях, и «Адмирал» в этих самых равных условиях вынужден лететь не три часа в Пекин, а восемь часов в Москву. Зато все в равных условиях. И мне почему-то кажется, что пролетит он не зря. Нет, я, конечно, понимаю, что в первом туре может случиться всякое, причем абсолютно всякое, и даже «Витязь» может навалять «Авангарду», но я немного знаком с основными принципами работы Леонида Тамбиева.

Надеюсь, он понимает, что в текущих реалиях его единственный шанс заключается в подведении команды к физиологическому пику на самом старте сезона, пока «большие дядьки» будут чухаться и чесаться. И если это так, то «Адмирал» должен пройтись по «Куньлуню» парадным маршем, хоть в последние годы получалось совсем наоборот. Но на этот раз предположу, что у дальневосточников получится и они одержат гостевую победу, причем в основное время и с преимуществом более чем в одну шайбу», — сказал Лебедев.



Калинин: Пулккинен сразу сказал, что останется в «Тракторе».



Артемий Панарин пожелал «Ак Барсу» попасть в плей-офф КХЛ.



Фетисов: в КХЛ нет интриги, всё решат три клуба.



Воробьёв: на 1 сентября «Металлургу» преподали хороший урок.



Почему сборную России обязаны взять на Кубок мира — 2024.



Министр спорта РФ рассказал, чего ждёт от нового сезона КХЛ.