«Автомобилист» – «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 2 сентября

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Локомотив».
Ставка: ТМ 4.5 за 1.88.
«В Екатеринбурге, наконец-то, начали строить реально крепкую команду. Умелый русский тренер, раздевалка под контролем хороших русских игроков во главе с капитаном Широковым и вице-капитаном Голышевым.
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Линия обороны с точки зрения мастерства и опыта ничем не уступает «Локомотиву». Да и первый домашний матч сезона всегда проходит при повышенной самоотдаче. Поэтому фаворит матча – «Автомобилист».
Когда на льду команда Никитина, результативным хоккей бывает редко. Вряд ли в матче мы увидим больше четырех шайб. Ведь в атаке ярославцы при всей своей системности не впечатляют. В августе было меньше двух шайб в среднем за игру, лидеры вроде Шалунова не в лучших кондициях, продолжается поиск разных сочетаний.
В нынешнем состоянии «Локомотив» не испортит «Автомобилисту» праздник открытия чемпионата», — сказал Плющев.
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