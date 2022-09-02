«Спартак» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на встречу регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Амур».
Ставка: победа «Спартака» за 1.77.
«В нынешнем межсезонье соперники встречались трижды. Это так называемые «рабочие будни» дальневосточников. Ведь, кроме «Адмирала», у хабаровчан там, по сути, соперников нет.
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Команды есть, даже относительно профессиональные, а вот соперников нет, поскольку все они из других «весовых категорий». Вот и приходится что «Амуру», что «Адмиралу» проводить предсезонку где-то в районе Нечерноземья, где «Спартак» — один из самых подходящих и удобных соперников.
Смотрелся в межсезонье «Амур» получше «Спартака» и даже выиграл два из трёх товарняков, но сейчас это ровным счётом ничего не значит. На первое место выходит статистика, мимо которой просто невозможно пройти. А она гласит, что в этом противостоянии колоссальное, если не решающее, значение имеет место проведения матча.
Всё очень просто: в 16 последних междусобойчиках, которые растянулись у нас аж на десятилетие, 14 раз побеждали хозяева и только два раза – гости. Что-нибудь ещё после такой информации надо говорить?
Поэтому при всём моём уважении к «Амуру», который вместе с «Адмиралом» начинает жить в самолётах и чёрт знает по какому времени, ломаного гроша за него в предстоящем матче я не дам. Даже с учётом того, что на старте сезона может случиться любая чертовщина, и на это тоже надо давать поправку. Но даже с поправкой красно-белые должны победить.
Пусть это будет весьма скромная победа, но она должна быть одержана в основное время. Потому что если «Спартак» сразу начнёт гореть, то выбираться из пике потом будет куда труднее», — сказал Лебедев.
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