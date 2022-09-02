«Боруссия» Д — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм» в рамках 5-го тура Бундеслиги.
Ставка: победа «Боруссии» и обе забьют за 2.54.
«Команды расположились на четвёртой и пятой строчках, имея в активе по девять очков.
Урунов определился с новым клубом после ухода из «Спартака».
«Хоффенхайм» в последний раз побеждал в Дортмунде в 2011 году. Не думаю, что эта тенденция может переломиться в этом матче, хотя в обороне у дортмундцев есть проблемы и изъяны. Да, «Боруссия» выиграла последний матч у «Герты» 1:0, но у берлинцев было немало моментов, чтобы забить.
«Хоффенхайм» на ходу, по пугает, что Крамарич пока забил только один гол, но «Боруссия» хороший раздражитель для него. Мой прогноз – победа «Боруссии» и обе забьют», — сказал Гасилин.
Семак: в воскресенье со «Спартаком» будет сложнее, чем в Суперкубке.
Данни: прибыл в Россию, чтобы снова обыграть «Спартак».
Александр Кержаков: «Спартак» ещё не забивал конкурентоспособным командам.
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