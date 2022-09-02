Прогноз на матч «Сельта» — «Кадис» от «Чемпионата»

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Кадис».
Ставка: победа «Сельты» за 1.73.
«Сельта» пока не впечатляет своей игрой, но от этой команды, которая давно не решает серьёзных задач в чемпионате, многого и не ждали. Хозяева стабильно набирают очки в тех матчах, где им это положено – «Эспаньол» и «Жирона» были равны по статусу и переиграть соперника не смогли, а «Реал» по-чемпионски учинил середняку Примеры разгром (1:4).
Семак: в воскресенье со «Спартаком» будет сложнее, чем в Суперкубке.
Пока «Сельта» в полной мере может похвастаться лишь тем, что в атаке всё хорошо с реализацией, а лучший форвард попросту неудержим. Яго Аспас забивал в каждом из трёх матчей этого сезона по голу, а с учётом товарищеских встреч его голевая серия насчитывает шесть игр подряд.
На очереди главный аутсайдер лиги. «Кадис» уже вовсе не та команда, которая в прошлом сезоне отбирала очки у фаворитов – сейчас это единственный представитель Ла Лиги, кто проиграл все три матча, не набрал ни одного очка и не забил ни одного гола. При этом в соперниках были представители середины таблицы, а четыре гола смог забить даже скучный «Атлетик» из Бильбао.
Не ждём, что в этом матче неприятная серия «Кадиса» прервётся. Возьмём чистую победу «Сельты» с коэффициентом 1.73.
WhoScored представил символическую сборную РПЛ по итогам августа.
Черчесов: по какой причине Захарян должен сейчас расстраиваться?
Урунов определился с новым клубом после ухода из «Спартака».
Кавазашвили: я не верю в чемпионство «Спартака».
«Царь в команде». В «Арисе» поприветствовали Кокорина.
Радимов: договорного матча между легендами «Зенита» и «Спартака» не будет.
- 2 сентября 2022
-
17:00
-
16:34
-
16:00
-
15:24
-
15:00
-
14:25
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:01
-
10:00
-
09:37
-
09:00
-
08:00
-
07:12
-
07:00
-
06:27
-
06:00
-
05:23
-
04:36
- 1 сентября 2022
-
21:48
-
20:30
-
19:41
-
19:00
-
18:00
-
17:38
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:22
-
15:00