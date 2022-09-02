Прогноз на матч «Сельта» — «Кадис» от «Чемпионата»

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Кадис».

Ставка: победа «Сельты» за 1.73.

«Сельта» пока не впечатляет своей игрой, но от этой команды, которая давно не решает серьёзных задач в чемпионате, многого и не ждали. Хозяева стабильно набирают очки в тех матчах, где им это положено – «Эспаньол» и «Жирона» были равны по статусу и переиграть соперника не смогли, а «Реал» по-чемпионски учинил середняку Примеры разгром (1:4).

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Пока «Сельта» в полной мере может похвастаться лишь тем, что в атаке всё хорошо с реализацией, а лучший форвард попросту неудержим. Яго Аспас забивал в каждом из трёх матчей этого сезона по голу, а с учётом товарищеских встреч его голевая серия насчитывает шесть игр подряд.



На очереди главный аутсайдер лиги. «Кадис» уже вовсе не та команда, которая в прошлом сезоне отбирала очки у фаворитов – сейчас это единственный представитель Ла Лиги, кто проиграл все три матча, не набрал ни одного очка и не забил ни одного гола. При этом в соперниках были представители середины таблицы, а четыре гола смог забить даже скучный «Атлетик» из Бильбао.

Не ждём, что в этом матче неприятная серия «Кадиса» прервётся. Возьмём чистую победу «Сельты» с коэффициентом 1.73.

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