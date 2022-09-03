«Спартак» — «Зенит»: результат матча легенд, кто победил, какой счёт, кто забил

На стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве прошёл матч легенд с участием «Спартака» и «Зенита». Победу одержали красно-белые — 2:1.
Ковач нецензурно обозвал организаторов матча легенд «Спартака» и «Зенита».
У «Зенита» на пятой минуте отличился полузащитник Игорь Денисов, однако москвичи смогли переломить ход встречи.
Голами в составе «Спартака» отметились нападающие Роман Павлюченко (27-я минута) и Александр Ширко (63-я минута).
Это второй матч между легендами «Спартака» и «Зенита» в 2022 году. 8 июля команды сыграли на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, тогда победу одержал «Зенит» со счётом 2:0.
Матчи легенд проходят перед встречей основных команд. 4 сентября на «Открытие Банк Арене» «Зенит» и «Спартак» сойдутся в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
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