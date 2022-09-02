«Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм»: результат матча, кто победил, как сыграли, кто забил

Дортмундская «Боруссия» сломила сопротивление «Хоффенхайма». Игра 5-го тура чемпионата Германии по футболу прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Кокорин отдал голевой пас в дебютном матче на Кипре.

Итоговый счёт — 1:0. Единственный мяч был забит в середине первого тайма. На 16-й минуте форвард Марко Ройс забил гол после передачи полузащитника Юлиана Брандта.

В оставшееся время команды только зарабатывали предупреждения, получив в общей сложности семь жёлтых карточек.



После этой победы дортмундская «Боруссия» набрала 12 очков по итогам пяти встреч. «Шмели» вышли на первое место в турнирной таблице, но конкуренты имеют по одной игре в запасе.

«Хоффенхайм» имеет в активе девять баллов. Клуб из Зинсхайма расположился на пятой строчке в чемпионате Германии.

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