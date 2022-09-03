«Краснодар» — «Сочи»: букмекеры назвали фаворита матча 8-го тура РПЛ

Сегодня, 3 сентября, состоится матч 8-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Сочи». Начало запланировано на 18:30 мск.
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Эксперты уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение «Сочи»: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46, что приблизительно равно 40% вероятности. Успех краснодарцев оценивается в 2.80 — 35% вероятности. На ничью дают коэффициент 3.65.
Букмекеры не сомневаются, что игра 8-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Сочи» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.07.
Если забьёт «Краснодар», сыграет коэффициент 1.28. Гол «Сочи» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.
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