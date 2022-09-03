«Эвертон» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на мерсисайдское дерби в АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ливерпуль».
Захарян попал в топ-5 самых перспективных игроков 2003 года рождения.
Ставка: «Ливерпуль» победит с форой (-1) за 1.61.
«Эвертон» раньше был очень грозной командой на домашнем поле и никому не давал просто отбирать очки. Тем не менее сейчас коллектив не в той форме, ведь он располагается лишь на 17-й позиции, так и не победив ни разу. Справедливости ради, «Эвертон» и уступил только «Астон Вилле» (1:2) с «Челси» (0:1).
«Ливерпуль» буксовал на старте и три тура шёл без побед, проиграв «Манчестер Юнайтед» (1:2) в крайне принципиальном противостоянии. После этого коллектив Юргена Клоппа набрал ход и уничтожил «Борнмут» (9:0), да и у «Ньюкасла» получилось вырвать очки под занавес встречи (2:1).
Помню, насколько встречи этих соперников были жаркими. Градус не упал, однако «ириски» сейчас не так конкурентоспособны, а их визави, напротив, прибавили. Думаю, что хозяева будут бороться до последнего в дерби, однако класс номинальных гостей скажется и принесёт им три очка».
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