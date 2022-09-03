«Пари Нижний Новгород» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари Нижний Новгород» – «Факел».

Ставка: «Пари Нижний Новгород» забьёт во втором тайме за 1.75.

«Пари Нижний Новгород» начал получше выглядеть в последнее время: два матча подряд не проиграл в чемпионате (была одержана первая победа в сезоне над «Уралом»), в Кубке России удачно сыграл с «Локомотивом» и победил 2:0.

Константин Генич дал прогноз на матч «Оренбург» — «Факел».

Стандарты Калинского по-прежнему работают, только сейчас сменился адресат. Если раньше был Гоцук, то теперь Александров, как это было в Кубке России. Есть разговоры, слухи, что, возможно, Калинский проведёт последний матч за «Пари». А может быть, он всё-таки продолжит карьеру в этом клубе.



Матч соседей по турнирной таблице. «Факел» пока ни одной победы не одержал, четыре очка он набрал — это четыре ничейных результата. Не лучшим образом смотрелся «Факел» в кубковой игре с «Зенитом».



Чем глубже ты будешь падать, тем быстрее тебя затянет дно турнирной таблицы. Сложнее будет выбираться. «Факел» вряд ли будет играть в открытую с «Пари Нижний Новгород», но есть закономерность, о которой я уже говорил.

Очень здорово нижегородцы добавляют во вторых таймах. В ворота «Локомотива» сумели забить после перерыва, «Динамо» два забили, ЦСКА два забили, «Ростову» в домашней встрече тоже два забили во втором тайме. Мне кажется, гол «Пари Нижний Новгород» во втором тайме – и трендовая, и достаточно интересная ставка. Коэффициент — 1.75».

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