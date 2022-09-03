«Пари Нижний Новгород» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари Нижний Новгород» – «Факел».
Ставка: «Пари Нижний Новгород» забьёт во втором тайме за 1.75.
«Пари Нижний Новгород» начал получше выглядеть в последнее время: два матча подряд не проиграл в чемпионате (была одержана первая победа в сезоне над «Уралом»), в Кубке России удачно сыграл с «Локомотивом» и победил 2:0.
Константин Генич дал прогноз на матч «Оренбург» — «Факел».
Стандарты Калинского по-прежнему работают, только сейчас сменился адресат. Если раньше был Гоцук, то теперь Александров, как это было в Кубке России. Есть разговоры, слухи, что, возможно, Калинский проведёт последний матч за «Пари». А может быть, он всё-таки продолжит карьеру в этом клубе.
Матч соседей по турнирной таблице. «Факел» пока ни одной победы не одержал, четыре очка он набрал — это четыре ничейных результата. Не лучшим образом смотрелся «Факел» в кубковой игре с «Зенитом».
Чем глубже ты будешь падать, тем быстрее тебя затянет дно турнирной таблицы. Сложнее будет выбираться. «Факел» вряд ли будет играть в открытую с «Пари Нижний Новгород», но есть закономерность, о которой я уже говорил.
Очень здорово нижегородцы добавляют во вторых таймах. В ворота «Локомотива» сумели забить после перерыва, «Динамо» два забили, ЦСКА два забили, «Ростову» в домашней встрече тоже два забили во втором тайме. Мне кажется, гол «Пари Нижний Новгород» во втором тайме – и трендовая, и достаточно интересная ставка. Коэффициент — 1.75».
Полузащитник «Ростова» прошёл медосмотр в «Динамо».
«Мне жаль людей». Аленичев резко раскритиковал Fan ID.
Кевин Кураньи дал совет Кокорину.
Кварацхелия признан лучшим игроком августа в чемпионате Италии.
Жена Малафеева не заметила, что муж отыграл 20 минут со «Спартаком».
Кокорин рассказал об ощущениях после первого матча в чемпионате Кипра.
- 3 сентября 2022
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:30
-
10:46
-
10:46
-
10:45
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
07:45
-
07:03
-
07:00
-
06:24
-
06:00
-
05:22
-
04:36
-
03:52
-
01:08
- 2 сентября 2022
-
23:34
-
21:46
-
20:27
-
19:55
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:34
-
16:00
-
15:24
-
15:00
-
14:25
-
14:00
-
13:45