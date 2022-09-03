«Краснодар» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 3 сентября 2022 года

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Сочи».

Ставка: тотал первого тайма больше 1 гола за 1.80.

«Одна из самых интересных и ожидаемых встреч тура — дерби Краснодарского края. Противостояние «Краснодара» и «Сочи».

Окоронкво: «Краснодар» готов бороться за чемпионство с «Зенитом».

«Краснодар» сейчас в большом порядке: в последних шести матчах, включая кубковую встречу с «Химками», он одержал пять побед. Команда идёт на четвёртом месте и чувствует себя уверенно. Она хорошо готова, бежит, в хорошей форме находятся лидеры.



«Сочи» не только географический сосед, но и по турнирной таблице. «Краснодар» — четвёртый, а «Сочи» — пятый. За последние пять матчей в чемпионате три победы у сочинцев. В Кубке России сейчас проиграли «Уралу», но вторым составом. Там всё ещё можно поправить.



Жду хороший футбол. Большое скопление людей будет, почти полный стадион в Краснодаре. Не сомневаюсь, что команды нас не разочаруют. «Краснодар» и «Сочи» стараются играть в атаку, играть интересно и результативно.



Мой прогноз на это красочное противостояние — тотал первого тайма больше 1 мяча за 1.80».

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