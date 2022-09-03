ЦСКА — «Нефтехимик»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Нефтехимик».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 1.75.

Армейцы дали отличный старт регулярному чемпионату КХЛ в битве с магнитогорским «Металлургом». Подопечные Сергея Фёдорова продемонстрировали характер, одержав яркую и волевую победу. После первого периода хозяева «горели» 0:2 и практически не создали опасных моментов.

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Во втором периоде ЦСКА перевернул игру — команда забросила пять шайб и шокировала соперников, а Адам Рейдеборн в нужный момент совершил несколько спасений подряд при счёте 0:2. Итоговая победа 6:2 наглядно продемонстрировала силу обладателя Кубка Гагарина.



«Нефтехимик» входит в очередной сезон под управлением Олега Леонтьева. В минувшем сезоне наставник вывел своих подопечных в плей-офф. Соперник достался нижнекамцам очень серьёзный — «Трактор» выиграл серию всухую 4:0. В межсезонье клуб покинули Лукаш Клок и Марат Хайруллин. Насколько легко тренер найдёт замену лидерам, покажут первые игры.

То, насколько мощно армейцы прошлись по сильному «Металлургу» во втором периоде матча-открытия, должно вызвать уныние в рядах будущих соперников ЦСКА. Вряд ли «Нефтехимик» способен выдержать напор атакующей линии хозяев. Весьма вероятно, что подопечные Фёдорова добьются победы с преимуществом в две или три шайбы.

Разница в уровне исполнителей очевидна, добавим к этому преимущество своего льда. А ещё лишний день отдыха и отсутствие перелётов. На старте сезона, когда команды только набирают ритм и не находятся в оптимальном состоянии, этот фактор имеет значение. В общем, берём победу красно-синих с форой.

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