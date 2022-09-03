«Динамо» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 3 сентября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Урал».
Ставка: «Динамо» забьёт больше 1.5 мяча за 1.75.
«Динамо» (Москва), ещё ни разу не проигрывавшее в чемпионате, но потерпевшее первое поражение за 11 матчей при Йокановиче в Кубке России в Ростове, дома будет принимать «Урал». Уральцы – на самом дне турнирной таблицы. Да, победа в Кубке России добавит положительных эмоций. Гончаренко как-то пытается исправить ситуацию — ротирует состав, придумывает новые схемы. Посмотрим, что будет в Москве. В прошлом сезоне, ещё при Шалимове, «Урал» неожиданно обыграл «Динамо» на «ВТБ-Арене» — 3:2. Тогда сумасшедшие голы Бикфалви и в целом отличная игра «Урала» стали настоящим откровением, отправной точкой для команды, чтобы провести хорошую весну.
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«Динамо» играет невзрачно, играет блекло, играет не очень интересно с точки зрения содержания. Захарян мыслями то ли в «Челси», то ли не в «Челси». Травма у Смолова. Остальные игроки немножечко подавлены. Но сейчас «Динамо» играет дома. Матч начнётся в позднее время — в 20:30. Такое лигочемпионское начало. И уже не так жарко в столице. Думаю, динамовцы должны переключиться после поражения в Кубке России на матч чемпионата. Важная игра.
Оборону «Урала» сверхнадёжной не назовёшь. «Зенит» это наглядно продемонстрировал в последнем туре. Я думаю, что минимум два мяча динамовцы должны забить «Уралу». Не всегда это получается у динамовцев в матчах с «Уралом». Но если мы говорим про домашние встречи, то в последних четырёх играх «Динамо» минимум два забивало екатеринбуржцам.
Остановлюсь на варианте «Динамо» забьёт больше 1.5 мяча за 1.75».
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