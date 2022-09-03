«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз Романа Гутцайта на матч РПЛ 4 сентября 2022

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт сделал прогноз на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — ЦСКА.

Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 мяча за 2.06.

«Крылья Советов» в прошлом сезоне играли очень ярко. В этом пока не получается. Здесь сказывается и потеря многих футболистов. Однако самарцы сильны, когда владеют мячом и когда уверены, что сумеют добиться результата.

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Сейчас к ним в гости приезжает отлично организованная команда Владимира Федотова. ЦСКА может поймать самарцев и в контратаке, и в позиционном нападении.

На мой взгляд, Карраскаль сейчас является лучшим полевым футболистом нашего чемпионата. Поэтому пару мячей гостям забить под силу. Возьму индивидуальный верх ЦСКА».

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