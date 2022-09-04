«Пари НН» — «Факел»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» обыграл воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:1.
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В дебюте матча отличился нападающий «Факела» Максим Максимов. На 66-й минуте главный арбитр матча Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота воронежской команды, который реализовал полузащитник клуба «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский.
На 73-й минуте Калинский оформил дубль, вновь исполнив 11-метровый удар. В компенсированное время форвард Милсон забил третий мяч нижегородцев.
«Пари Нижний Новгород» набрал девять очков в восьми турах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Воронежский «Факел» набрал четыре балла.
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