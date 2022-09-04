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«Реал Мадрид» — «Бетис»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Реал Мадрид» — «Бетис»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил
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Мадридский «Реал» провёл первый матч на реконструированном «Сантьяго Бернабеу». В четвёртом туре чемпионата Испании «сливочные» обыграли «Бетис» со счётом 2:1.

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На 11-й минуте Алаба навешивал с левого фланга к штрафной, Винисиус убежал по центру один на один и технично перебросил вышедшего из ворот голкипера.

В середине первого тайма Серхио Каналес сравнял счёт. После ввода мяча из-за боковой на левом фланге Иглесиас сделал скидку в центр штрафной на Каналеса, который быстро обработал мяч и резко пробил низом под Куртуа — голкипер чуть зацепил мяч, но не сумел спасти партнёров.

На 65-й минуте Вальверде получил мяч у правого угла штрафной и мягко покатил его под удар Родриго, который отправил его в левый нижний угол.

«Реал» набрал 12 очков, мадридцы единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании. «Бетис» с девятью очками остаётся на второй позиции.

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