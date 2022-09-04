«Реал Мадрид» — «Бетис»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Мадридский «Реал» провёл первый матч на реконструированном «Сантьяго Бернабеу». В четвёртом туре чемпионата Испании «сливочные» обыграли «Бетис» со счётом 2:1.

«Барселона» вышла на второе место в чемпионате Испании.

На 11-й минуте Алаба навешивал с левого фланга к штрафной, Винисиус убежал по центру один на один и технично перебросил вышедшего из ворот голкипера.



В середине первого тайма Серхио Каналес сравнял счёт. После ввода мяча из-за боковой на левом фланге Иглесиас сделал скидку в центр штрафной на Каналеса, который быстро обработал мяч и резко пробил низом под Куртуа — голкипер чуть зацепил мяч, но не сумел спасти партнёров.



На 65-й минуте Вальверде получил мяч у правого угла штрафной и мягко покатил его под удар Родриго, который отправил его в левый нижний угол.



«Реал» набрал 12 очков, мадридцы единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании. «Бетис» с девятью очками остаётся на второй позиции.

Где смотреть матч «Спартак» — «Зенит» в прямом эфире.



Захарян рассказал о реакции на срыв трансфера в «Челси».



«Факел» потерпел три поражения подряд с общим счётом 2:9.



Гендиректор «Зенита» отказался оценивать игру Дзюбы в Турции.



«ПСЖ» одержал пятую разгромную победу в шести турах чемпионата Франции.

Кварацхелия забил четвёртый гол в чемпионате Италии.