«Нант» — «ПСЖ»: результат матча чемпионата Франции, какой счёт, как сыграл Месси

В матче 6-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Нант» проиграл «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и завершилась победой парижан со счётом 3:0.
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На 18-й минуте счёт открыл форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, голевая передача на счету Лионеля Месси. На 24-й минуте бразильский защитник «Нанта» Фабио грубо нарушил правила на португальском полузащитнике парижан Витинье и получил прямую красную карточку.
Через девять минут португалец был вынужден покинуть поле из-за полученного повреждения. На 54-й минуте Мбаппе вновь с паса Месси оформил дубль. Третий мяч в ворота «Нанта» на 68-й минуте забил защитник Нуну Мендеш: он первым отреагировал на отскочивший после удара Неймара в штангу мяч.
Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси отыграл весь матч и отметился двумя результативными передачами.
После шести туров Лиги 1 у «канареек» шесть очков, у парижан — 16. В следующем туре «Нант» сыграет с «Лорьяном», а «ПСЖ» — с «Брестом».
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