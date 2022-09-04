«Торпедо» — «Ростов»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ 5 сентября 2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Ростов».

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Ставка: победа «Ростова» за 1.94.

«Торпедо» стартовало просто ужасно в элитном дивизионе, так и не одержав ни одной виктории и оказавшись на предпоследнем месте в турнирной таблице. Коллектив заработал только один балл в матче с самарскими «Крыльями Советов» (1:1), а в предыдущем туре крупно уступил «Краснодару» (1:4).

«Ростов» на сегодняшний день является одной из трёх команд в РПЛ, которая до сих пор не проигрывала. В двух предыдущих играх одержать победу не получилось, но и уровень противников был крайне высок — сначала 2:2 в матче с «Сочи», а затем были 0:0 с московским ЦСКА.

На мой взгляд, ростовчане даже на выезде проблем не испытают. Они играют в куда более привлекательный футбол и стабильно идут без поражений. Думаю, что один из главных аутсайдеров чемпионата удивить чем-то не сможет, так что выбираю успех подопечных Валерия Карпина в этой паре».

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