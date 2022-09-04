«Торпедо» — «Ростов». Валерий Карпин тоже хочет в лидеры

5 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата России «Торпедо» – «Ростов». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они называют фаворитами гостей: поставить на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех «Торпедо» оценивается в 3.85. Поставить на ничью можно за 3.55.

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Коэффициенты букмекеров на матч 8-го тура РПЛ «Торпедо» — «Ростов» 5 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч 8-го тура чемпионата России «Торпедо» – «Ростов» не получится результативным: тотал меньше 2.5 гола идёт за 1.79, а тотал больше – за 2.10. Если забьёт «Торпедо», сыграет коэффициент 1.51. Гол «Ростова» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.89.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Ростов» (05.09.2022)

Последняя игра 8-го тура РПЛ состоится в понедельник на «Арене Химки». Равным этот матч никак назвать сейчас нельзя. «Торпедо» является одной из двух худших команд чемпионата России, до сих пор не выигрывало и почти не набрало очков. «Ростов», в свою очередь, до сих пор не проигрывает и имеет отличную возможность подняться в четвёрку сильнейших при определённых раскладах.

«Торпедо» в данный момент совсем не выглядит командой, способной что-либо противопоставить столь крепкому сопернику. Формально хозяева не худшие в лиге статистически, ведь они опережают «Урал» на три гола. Но по совокупности уровня игры и добываемого результата автозаводцы сейчас в наиболее ужасном состоянии. Они набрали всего одно очко благодаря ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) за семь туров, что стало худшим стартом клуба в чемпионате России.

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В атаке у «Торпедо» не складывается практически ничего. Москвичи на чистом последнем месте по ударам в сторону ворот, едва перешагнув за отметку в 10 попыток в среднем. А по ожидаемым голам до сих пор не наиграли даже на один полноценный гол. Можно было бы отметить эффективность, ибо четыре мяча в активе москвичей есть, но не всё так просто. С игры они забили всего раз – ещё было два автогола и реализованный пенальти.

Впрочем, не будем отодвигать на второй план главную проблему – качество игры в обороне. «Торпедо» пропустило 18 голов за семь первых матчей чемпионата России. Хотя нельзя сказать, что в какой-то момент это было незаслуженно и могло повезти больше. Средний показатель допущенных голевых моментов у своих ворот у автозаводцев равен трём, что вполне соответствует нынешним показателям. Они пропускали абсолютно в каждом туре и всего дважды не больше одного мяча.

Конечно, нельзя требовать многого от команды, чей состав очевидно не соответствует уровню элитного дивизиона. Клуб уже решился на перестановки на тренерском мостике и под руководством Николая Савичева даже вполне достойно отыграл с действующим чемпионом «Зенитом» (0:2). Но глобально для новичка пока ничего не поменялось. И ждать первой сенсации в этом матче не приходится.

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Тем более что для «Ростова» предстоящая игра тоже будет своеобразным вызовом. В Российской Премьер-Лиге ростовчане исторически не слишком удачно играют с «Торпедо»: за 30 предыдущих матчей они выиграли всего семь раз, а последняя победа была добыта более семи лет назад. Кроме того, на выезде в нынешнем сезоне у них всего одна виктория в трёх встречах чемпионата России.

Однако важнее то, что подопечные Валерия Карпина являются одной из трёх команд РПЛ, кто до сих пор остаётся без поражений. Пока побед у них меньше, чем ничьих. Однако сейчас есть отличный шанс не только продлить беспроигрышную серию, но и подняться на одну строчку в таблице. Подобной возможностью жёлто-синим необходимо пользоваться, ведь впереди более сложные матчи – один из них со «Спартаком».

В недавнем кубковом матче с московским «Динамо» (2:0) Карпин даже позволил себе оставить на скамейке лучший атакующий дуэт Николая Комличенко и Даниила Уткина. В первых турах они чуть ли не в одиночку добывали для «Ростова» результат. Сейчас Комличенко третий в гонке бомбардиров, а Уткин — лучший по голевым передачам. С их возвращением в основу голы должны быть гарантированы.

Забивают ростовчане в этом сезоне пока довольно мало, в первой десятке чемпионата России меньше только у «Крыльев Советов». Тем не менее средняя результативность команды в гостевых матчах равна двум голам, что вполне неплохо. Кроме того, до сих пор гости с явными аутсайдерами не пересекались, поэтому ждать от них феерии не приходилось. «Ростов» просто добивается результата в своём привычном стиле.

Букмекеры не верят, что «Ростов» способен уверенно обыграть одного из аутсайдеров даже на классе, поэтому на чистую победу гостей довольно высокий коэффициент. Также совсем небольшие шансы на то, что голов будет много. В этом есть логика, ведь обе команды в атаке не слишком активны, но ростовчане сейчас без гола не уйдут. А если забьют первыми, то спокойно доведут дело до победы. Поэтому рассмотрим вариант «Ростов» победит и не пропустит» за 3.10.

Прогноз и ставка на матч Российской Премьер-Лиги «Торпедо» — «Ростов» 5 сентября 2022 года

В битве претендента на высокие места и новичка, который совсем не готов выйти на новый уровень РПЛ, довольно сложно найти серьёзную интригу. В пользу «Торпедо» сейчас не говорит практически ничего – у команды Николая Савичева всего одно очко в активе после семи туров, что является худшим стартом в истории клуба. Также худшая защита, пропускающая в среднем три гола за матч, и неактивная атака. Исторически автозаводцы хорошо играют с «Ростовом», но их последняя встреча в чемпионате России была более семи лет назад.

В данный момент ростовчане претендуют на место в первой четвёрке, они до сих пор не проигрывают и не имеют проблем с составом. В недавнем матче кубка Валерий Карпин провернул ротацию, оставив на скамейке двух лучших игроков нападения, но сейчас ожидается их возвращение. «Ростов» в гостевых матчах этого сезона забивает не менее трёх мячей, а теперь для победы им хватит и меньше. «Торпедо» сейчас ответить нечем.

Ставка: «Ростов» победит и не пропустит за 3.10.

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