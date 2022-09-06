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«Трактор» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ 6 сентября

«Трактор» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ 6 сентября
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Трактора» в матче за 1.78.

«Челябинску отступать некуда. Третья осечка подряд будет перебором. Тем более дома, где поражение от «Северстали» было сенсационным, а от «Локомотива» — крайне болезненным и по счёту, и по игре. «Трактору» в чём-то повезло с соперником. «Автомобилист» не умеет сушить игру так же, как ярославцы, в чём-то он удобен для рациональной команды Гатиятулина.

Вряд ли увидим больше четырёх шайб на двоих. Атака «Трактора», мягко говоря, не блещет. А команда Заварухина не слишком хорошо выполняет задачу по вскрытию оборонительного бетона. Так что ждём тягучего нервного хоккея с победой хозяев. Возможно, даже в овертайме. Моя ставка – победа «Трактора» в матче», — сказал Плющев.

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