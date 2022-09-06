Эксперты назвали фаворита US Open после вылета Медведева и Надаля

На US Open в 1/8 финала вылетели два главных фаворита: Даниил Медведев и Рафаэль Надаль. Россиянин уступил Нику Кирьосу, а Надаль проиграл американцу Фрэнсису Тиафо. Букмекеры назвали фаворита соревнований перед четвертьфиналами.

Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Хачанов — Кирьос.

По оценке аналитиков, теперь главный претендент на победу — Ник Кирьос. Сделать ставку на австралийца можно с коэффициентом 2.80. За 3.20 можно поставить на испанского вундеркинда Карлоса Алькараса.



Шансы итальянца Янника Синнера оценили коэффициента 6.50. За 15.00 можно сделать ставку на Каспера Рууда из Норвегии и Маттео Берреттини из Италии. Поставить на победителя Надаля — Фрэнсиса Тиафо — можно за 17.00.



В четвертьфинале сыграют два россиянина — Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Поставить на победу Рублёва можно с коэффициентом 16.00, а Хачанов, по мнению букмекеров, аутсайдер. Сделать ставку на его чемпионство можно с коэффициентом 30.00.



В четвертьфиналах Хачанов сыграет с Кирьосом, а Рублёв — с Тиафо. Берреттини встретится с Руудом, а Алькарас — с Синнером.

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