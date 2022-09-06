Ник Кирьос — Карен Хачанов: прогноз Анны Чакветадзе на четвертьфинал US Open

Известная в прошлом теннисистка Анна Чакветадзе дала прогноз на четвертьфинал US Open Ник Кирьос — Карен Хачанов.



Ставка: тотал эйсов Кирьоса больше 23.5 за 2.02.



«Четвертьфиналы на US Open. Думаю, немногие ожидали здесь увидеть Карена Хачанова, но он молодец, выдержал битву с Карреньо-Бустой. Сейчас играть с Ником Кирьосом, который выбил Даниила Медведева.

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В 2020 году теннисисты уже играли в Австралии, там в пяти сетах сильнее оказался Ник. Ранее Хачанов выигрывал в Цинциннати. Сейчас большой фаворит Кирьос, но я решила отказаться от ставки на результат или тотал. Не очень понятно, как повлияет на австралийца победа над первой ракеткой мира. Он может начать чудить, что вчера уже продемонстрировал в паре. С матчболов они вылетели с Коккинакисом.



А чего я точно жду от Ника, так это эйсов. Поставлю на больше 23.5. С Медведевым он сделал 21, но надо понимать, что Даниил очень далеко стоит на приёме, его пробить не так легко. С Хачановым в этом плане будет попроще. Думаю, на четыре сета матч наверняка растянется и Ник с задачей справится», — сказала Чакветадзе.



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