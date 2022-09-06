Ник Кирьос — Карен Хачанов: прогноз Анны Чакветадзе на четвертьфинал US Open

Известная в прошлом теннисистка Анна Чакветадзе дала прогноз на четвертьфинал US Open Ник Кирьос — Карен Хачанов.
Ставка: тотал эйсов Кирьоса больше 23.5 за 2.02.
«Четвертьфиналы на US Open. Думаю, немногие ожидали здесь увидеть Карена Хачанова, но он молодец, выдержал битву с Карреньо-Бустой. Сейчас играть с Ником Кирьосом, который выбил Даниила Медведева.
Ещё больше прогнозов на главные матчи дня — здесь.
В 2020 году теннисисты уже играли в Австралии, там в пяти сетах сильнее оказался Ник. Ранее Хачанов выигрывал в Цинциннати. Сейчас большой фаворит Кирьос, но я решила отказаться от ставки на результат или тотал. Не очень понятно, как повлияет на австралийца победа над первой ракеткой мира. Он может начать чудить, что вчера уже продемонстрировал в паре. С матчболов они вылетели с Коккинакисом.
А чего я точно жду от Ника, так это эйсов. Поставлю на больше 23.5. С Медведевым он сделал 21, но надо понимать, что Даниил очень далеко стоит на приёме, его пробить не так легко. С Хачановым в этом плане будет попроще. Думаю, на четыре сета матч наверняка растянется и Ник с задачей справится», — сказала Чакветадзе.
Касаткина поддержала отстранение национальных команд России.
Ирина Винер назвала Касаткину предательницей и обвинила в продажности.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Тарпищев: можем увидеть российский финал US Open.
Тиафо надеется на поддержку публики в матче с Рублёвым.
Алькарас обойдёт Медведева в рейтинге ATP.
- 8 сентября 2022
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
07:30
-
07:11
-
07:00
-
06:47
-
06:22
-
06:00
-
05:46
-
05:22
-
04:57
-
04:26
-
03:41
-
03:00
-
02:26
-
00:22
- 7 сентября 2022
-
21:43
-
19:38
-
19:06
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00