«Металлург» — «Северсталь»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» местный «Металлург» проиграл «Северстали» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023.

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Встреча завершилась волевой победой гостей в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:3, 3:0, 1:0).



Первый период оказался безголевым. На второй минуте следующего игрового отрезка череповчане пропустили трижды. Максим Карпов открыл счёт, реализовав численное большинство. Через 24 секунды Филипп Майе забросил вторую шайбу. Менее чем через четыре минуты Семён Кошелев в третий раз поразил ворота Дмитрия Шугаева, после чего череповчане заменили голкипера на Владислава Подъяпольского.



На 44-й минуте Даниил Вовченко отыграл один гол. На 52-й минуте Иван Емец сократил отставание до минимума, реализовав численное большинство «шесть на четыре». На последней минуте «Северсталь» заменила вратаря на шестого полевого игрока и сравняла счёт усилиями Александра Петунина.

Победный гол в овертайме забил Петунин. Череповчане вновь заменили вратаря на дополнительного полевого хоккеиста.



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 9 сентября в Череповце сыграет с ЦСКА. «Металлург» 8 сентября примет «Амур».

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