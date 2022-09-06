Прогноз на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.80

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Рейнджерс» от авторов Betassist.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграет за 2.80.

Есть то, что объединяет команды – это ПСВ. «Аякс» играл с клубом из Эйндховена на старте сезона-2022/2023. На кону стоял Суперкубок Нидерландов, подопечные Алфреда Схрёдера потерпели поражение со счётом 3:5.

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Недооценённый «Рейнджерс» пробился в групповой этап ЛЧ как раз через «крестьян». Дома «Джерс» закончил миром (2:2), зато на выезде выиграл со счётом 1:0. После этого выбор фаворита становится неоднозначным. Статус команд, разумеется, разнится, но на деле разница не столь велика.



«Аякс» ежегодно зарабатывает хорошие деньги на трансферах, а многие прозвали его главным поставщиком талантов для Европы. Скауты и руководство отлично справляются со своей работой, теряя лидеров летом, а за один сезон выращивая новых. В первенстве страны после пяти туров команда возглавляет турнирную таблицу, а смотреть на разницу голов особо впечатлительным не рекомендуется — 16:3.



В основном составе новый тренер старается выпускать только голландцев. Лучше остальных смотрится в атаке Стивен Бергвейн – 24-летний полузащитник перебрался из «Тоттенхэма», где так и не раскрыл себя. Сейчас на его счету шесть забитых мячей, но и это не предел.



«Рейнджерс» можно смело считать тёмной лошадкой. В прошлом сезоне светло-синие бились в финале Лиги Европы с «Айнтрахтом», проиграв в серии пенальти. Никто не поверил в них во время противостояния с ПСВ в квалификации Лиги чемпионов. Они справились с давлением и выполнили ещё одну задачу. Теперь тяжёлая группа и сложный соперник на старте.



Последние результаты «Аякса» говорят о том, что он мало пропускает. Естественно, ведь среди местных клубов нет достойных конкурентов, не считая ПСВ. «Рейнджерс» очень хорош в атаке, но когда необходимо, то может запереть ворота на замок.

Думается, он вновь удивит многих своей великолепной игрой, уровень которой серьёзно вырос. Поставим на непроигрыш гостей за 2.80. Шотландцы не столь сильны на выезде, да и по уровню исполнителей уступают. Но «Аякс» на старте сезона не столь хорош по качеству футбола, как может показаться по результатам.

Оно и понятно — столько исполнителей основы покинули клуб в межсезонье! Значит ли это, что хозяева перестают быть фаворитом? Вовсе нет. Значит ли это, что вероятность возникновения проблем заметно повышается? Однозначно. Потому коэффициент 2.80 на Х2 кажется завышенным. Рискнём.

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