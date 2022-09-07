«Зальцбург» — «Милан»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт, кто забил

«Ред Булл Зальцбург» и «Милан» сыграли вничью в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоялась на стадионе «Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)» в Австрии и завершилась со счётом 1:1.
Результаты матчей Лиги чемпионов 6 сентября.
На исходе получаса игры австрийцы вышли вперёд: отличился полузащитник Ноа Окафор, ему ассистировал Фернандо.
На 40-й минуте Алексис Салемакерс после передачи Рафаэла Леау восстановил равенство на табло. Во втором тайме действующий чемпион Италии имел внушительное территориальное преимущество, однако так и не сумел вырвать победу.
После 1-го тура в группе E лидирует загребское «Динамо», которое ранее обыграло дома «Челси» со счётом 1:0.
Второе место делят «Милан» и «Ред Булл Зальцбург». Команды заработали по одному очку. «Челси» замыкает турнирную таблицу группы.
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