Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зальцбург» — «Милан»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт, кто забил

«Зальцбург» — «Милан»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт, кто забил
Комментарии

«Ред Булл Зальцбург» и «Милан» сыграли вничью в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоялась на стадионе «Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)» в Австрии и завершилась со счётом 1:1.

Результаты матчей Лиги чемпионов 6 сентября.

На исходе получаса игры австрийцы вышли вперёд: отличился полузащитник Ноа Окафор, ему ассистировал Фернандо.

На 40-й минуте Алексис Салемакерс после передачи Рафаэла Леау восстановил равенство на табло. Во втором тайме действующий чемпион Италии имел внушительное территориальное преимущество, однако так и не сумел вырвать победу.

После 1-го тура в группе E лидирует загребское «Динамо», которое ранее обыграло дома «Челси» со счётом 1:0.

Второе место делят «Милан» и «Ред Булл Зальцбург». Команды заработали по одному очку. «Челси» замыкает турнирную таблицу группы.

Тухель объяснил сенсационное поражение «Челси» от загребского «Динамо».

10 лучших экспрессов на матчи Лиги чемпионов 7 сентября.

Донецкий «Шахтёр» сенсационно разгромил «Лейпциг» в Германии.

Мамаев: с карьерой у меня пока ничего, отдыхаю.

Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов 7 сентября — здесь.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022