Карен Хачанов — Ник Кирьос: результат матча US Open, кто выиграл, какой счёт

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» прошёл матч 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 27-летний представитель Австралии Ник Кирьос (25-й номер рейтинга) и 26-летний россиянин Карен Хачанов (31-й номер рейтинга).
Хачанов: я очень горжусь собой.
Встреча завершилась победой Хачанова в пяти сетах – 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность матча составила 3 часа 41 минуту. Карен впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».
На счету Кирьоса 31 подача навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти (22%). У Карена – 30 эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми (50%).
В полуфинале соперником Хачанова станет 23-летний норвежец Каспер Рууд (седьмая ракетка мира), который в четвертьфинале обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:1, 6:4, 7:6 (7:4)).
10 лучших экспрессов на сегодня.
Хачанов впервые за полтора года вернётся в топ-20 рейтинга ATP.
Хачанов отомстил за Медведева на US Open. Разбираем победу над Кирьосом.
Даниил Медведев покинет топ-3 рейтинга ATP.
Тарпищев: «Спартаку» не помешало бы усилить состав.
Ирина Винер назвала Касаткину предательницей и обвинила в продажности.
- 8 сентября 2022
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
07:30
-
07:11
-
07:00
-
06:47
-
06:22
-
06:00
-
05:46
-
05:22
-
04:57
-
04:26
-
03:41
-
03:00
-
02:26
-
00:22
- 7 сентября 2022
-
21:43
-
19:38
-
19:06
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00