«Тоттенхэм» — «Марсель»: ставка Романа Павлюченко на игру группового этапа Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Марсель».



Ставка: ничья за 4.58.



«Тоттенхэм» не проигрывал в нынешнем первенстве, лишь дважды потеряв очки. Он разошёлся миром с «Челси» (2:2) и «Вест Хэмом» (1:1) на выезде. «Шпоры» выиграли в заключительном туре в противостоянии с «Фулхэмом» (2:1), причём ещё не был реализован 11-метровый.



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«Марсель» выглядит ещё лучше в текущем сезоне и делит первую строчку с «ПСЖ». Лишь однажды провансальцы потеряли очки — 1:1 с «Брестом». Клуб пропускает меньше всех в чемпионате Франции — всего три гола в шести стартовых турах, забив при этом 13 мячей. В предыдущем матче он переиграл «Осер» (3:0).



По моему мнению, сегодня встречаются две очень крепкие команды, которые находятся в превосходной форме. Скорее всего, победителя в этой паре не будет. Лондонцы вряд ли сдадутся на домашнем поле, однако и гости слишком хороши. Французы явно не заслуживают поражения даже на чужом стадионе», — сказал Павлюченко.



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