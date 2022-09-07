«Локомотив» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.12.



«Кажется, с «Нефтехимиком» в предстоящем сезоне всё становится более или менее ясным и понятным. Особенно в части возможностей и потенции. «Маленькие татары», безусловно, будут бороться за попадание в плей-офф и, скорее всего, туда попадут. Но попадут лишь потому, что при нынешних раскладах, когда из 11 команд конференции туда проходит восемь, а достаточно слабых команд на Востоке хватает, не попасть в плей-офф будет сложнее, чем попасть. Но вот возмутителем спокойствия даже в отдельно взятой Восточной конференции «Нефтехимик» станет вряд ли – грандам он по комплектованию уступает прилично и на длинной дистанции это будет видно уже невооружённым глазом. Поэтому то очко, что нижнекамцам удалось набрать в своём стартовом матче с ЦСКА, – это, скорее, не «Нефтехимик» набрал, а армейцы ему подарили с барского плеча, не желая перетруждаться перед игрой с «большими татарами» (что им в итоге ни разу не помогло).



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То есть «Локомотиву» нижнекамцы заведомо проигрывают. Это не означает, что они проиграют всенепременнейше, но увезти что-то из Ярославля им будет весьма проблематично. Даже несмотря на то, что в последние годы «Нефтехимик» на льду «Арены-2000» играет весьма неплохо и из шести последних матчей в рамках регулярных сезонов КХЛ взял четыре. Просто ярославцы от матча к матчу показывают всё более организованную игру, пока из того, что удалось увидеть, у них самая мощная динамика в части улучшения. Поэтому и предположу, что «Нефтехимик», который будет играть уже третий подряд матч на выезде, не станет для железнодорожников чем-то непроходимым.



Предположу достаточно «низовой» матч, с тоталом, вряд ли превышающим 6.5 (если только «Нефтехимик» к концу не развалится). Хозяева должны будут решить все вопросы в основное время, победив с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.



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