«Тоттенхэм» — «Марсель»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов в Лондоне

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Тоттенхэм» — «Марсель».
Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.71.
«Амбициозный «Марсель» не оставляет попыток потягаться с «ПСЖ» и неплохо усилился за это лето, пополнившись Алексисом Санчесом, Гендузи, Верету и Мбемба, потратив всего 70 миллионов. Сезон южане начали ударно, одержав пять побед в шести турах и пропустив при этом всего трижды.
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Старт сезона у «шпор» удачным не назовёшь. Команда, хоть и идёт без поражений после шести туров, всё ещё далека от идеала. У неё многое не получается во владении, и выезжать всякий раз приходится за счёт индивидуального мастерства игроков.
Судя по всему, лондонцам будет непросто с командой Игора Тудора и слишком многого ей создать у чужих ворот не удастся», — сказал Петросьян.
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