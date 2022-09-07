«Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ 7 сентября

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Динамо» (Минск) — «Салават Юлаев».



Ставка: ТБ 5.5 за 2.22.



«Зубры» пока что на коне. Команда набирает 350 легионеров каждый сезон, в этом году всё складывается более чем удачно.



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Самые опытные и одни из лучших – среди того, что есть – легионеров все вместе оказались в одном клубе. Возникает два вопроса: насколько хватит мотивации и где план развития своих, белорусских воспитанников.



«Салават» пока не одержал ни одной победы, но негативное внимание к клубу привязано совсем по другим причинам. Руководитель Баширов налево-направо раздаёт странные интервью, плюс слишком много возни вокруг легионера Хо-Сэнга. Впечатление, что это какой-то план, настроенный на сбивание команды и болельщиков с толку.



Минчане в двух играх забили 10 (три в большинстве и две в пустые), пропустили шесть. Уфимцы пропустили столько же, но пока что мало активности в атаке — четыре гола.



Учитывая безбашенность динамовцев, я буду ждать мощную продуктивность. С другой стороны, Кареев в основное время больше двух шайб не пропускал. Для юлаевцев эта встреча может стать важным фактором в плане результативности – забивай сколько влезет, ведь минчане не заточены на строгую игру в обороне. Обе команды много бросают, так что среднюю зону все будут преодолевать молниеносно в надежде поскорее добраться до ворот.



В последних шести очных встречах пять раз команды забрасывали минимум восемь шайб на двоих. Поэтому рискну, выбрав ТБ 5.5», — сказала Миронова.



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