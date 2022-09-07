Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ 7 сентября

«Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ 7 сентября
Комментарии

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Динамо» (Минск) — «Салават Юлаев».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.22.

«Зубры» пока что на коне. Команда набирает 350 легионеров каждый сезон, в этом году всё складывается более чем удачно.

Ещё больше прогнозов на матчи — здесь.

Самые опытные и одни из лучших – среди того, что есть – легионеров все вместе оказались в одном клубе. Возникает два вопроса: насколько хватит мотивации и где план развития своих, белорусских воспитанников.

«Салават» пока не одержал ни одной победы, но негативное внимание к клубу привязано совсем по другим причинам. Руководитель Баширов налево-направо раздаёт странные интервью, плюс слишком много возни вокруг легионера Хо-Сэнга. Впечатление, что это какой-то план, настроенный на сбивание команды и болельщиков с толку.

Минчане в двух играх забили 10 (три в большинстве и две в пустые), пропустили шесть. Уфимцы пропустили столько же, но пока что мало активности в атаке — четыре гола.

Учитывая безбашенность динамовцев, я буду ждать мощную продуктивность. С другой стороны, Кареев в основное время больше двух шайб не пропускал. Для юлаевцев эта встреча может стать важным фактором в плане результативности – забивай сколько влезет, ведь минчане не заточены на строгую игру в обороне. Обе команды много бросают, так что среднюю зону все будут преодолевать молниеносно в надежде поскорее добраться до ворот.

В последних шести очных встречах пять раз команды забрасывали минимум восемь шайб на двоих. Поэтому рискну, выбрав ТБ 5.5», — сказала Миронова.

10 лучших экспрессов на 7 сентября в Лиге чемпионов.

Губерниев: я до сих пор считаю, что агент Ивана Федотова — идиот.

Вратарь сборной Словакии объяснил, почему не побоялся перейти в «Спартак».

Россияне могут сыграть на Кубке мира в составе сборной Европы.

Фетисов назвал действия ИИХФ в отношении России беспределом.

ИИХФ рассмотрит возвращение сборной России по хоккею на мировую арену.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022