«Атлетико» — «Порту»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Порту» в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.



«Совсем недавно, вроде бы в прошлом сезоне, команды также играли на групповой стадии, и мы помним, как команда Симеоне мучилась против подопечных Консейсао. Первый матч в Мадриде закончился со счётом 0:0, а ответный уже со скандалом в Португалии был отыгран со счётом 3:1 в пользу «Атлетико». Игра была вязкая, с большим количеством единоборств, фолов, нарушений.



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«Атлетико» любит такой футбол, а «Порту» подхватывает эту волну матча. Я не вижу предпосылок к тому, что команды сыграют, к примеру, «верх» или «Атлетико» победит. «Порту» — команда неуступчивая, умеет играть от соперника, хоть в чемпионате и действует иначе.



Я жду «низы». «Порту» не будет раскрываться, «Атлетико» в последнем туре сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1). Ещё и эта история с Гризманном, который теперь будет вынужден выходить лишь после 60-й минуты. В общем, я думаю, что будет «низ». Могут быть снова фолы, нарушения, жёлтые карточки, но это всё лирика», — сказал Генич.



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