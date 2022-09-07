«Атлетико» — «Порту»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Порту» в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.
«Совсем недавно, вроде бы в прошлом сезоне, команды также играли на групповой стадии, и мы помним, как команда Симеоне мучилась против подопечных Консейсао. Первый матч в Мадриде закончился со счётом 0:0, а ответный уже со скандалом в Португалии был отыгран со счётом 3:1 в пользу «Атлетико». Игра была вязкая, с большим количеством единоборств, фолов, нарушений.
Ещё больше прогнозов на все матчи Лиги чемпионов — здесь.
«Атлетико» любит такой футбол, а «Порту» подхватывает эту волну матча. Я не вижу предпосылок к тому, что команды сыграют, к примеру, «верх» или «Атлетико» победит. «Порту» — команда неуступчивая, умеет играть от соперника, хоть в чемпионате и действует иначе.
Я жду «низы». «Порту» не будет раскрываться, «Атлетико» в последнем туре сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1). Ещё и эта история с Гризманном, который теперь будет вынужден выходить лишь после 60-й минуты. В общем, я думаю, что будет «низ». Могут быть снова фолы, нарушения, жёлтые карточки, но это всё лирика», — сказал Генич.
10 лучших экспрессов на 7 сентября в Лиге чемпионов.
Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Наполи» — «Ливерпуль».
«Локомотив» близок к трансферу бразильца.
Сборная России вызвала 35 футболистов для подготовки к матчу с Киргизией.
«РБ Лейпциг» уволил Тедеско после разгромного поражения «Шахтёру».
- 8 сентября 2022
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
07:30
-
07:11
-
07:00
-
06:47
-
06:22
-
06:00
-
05:46
-
05:22
-
04:57
-
04:26
-
03:41
-
03:00
-
02:26
-
00:22
- 7 сентября 2022
-
21:43
-
19:38
-
19:06
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00