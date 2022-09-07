«Тоттенхэм» — «Марсель»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов с коэффициентом 7.00

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Марсель».



Ставка: победа «Тоттенхэма» 1:0 за 7.20.



«Тоттенхэм» не проигрывает в текущем сезоне, но этого мало. Антонио Конте хочет добиться большего. Основной козырь тренера – это Серия А, где он в качестве наставника становился четыре раза чемпионом. В АПЛ триумфа он добивался однажды – вместе с «Челси». В сезоне-2021/2022 не задалось, но прогресс заметен. Крутых трансферов «шпоры» не проводили и остались при своих. Главная звезда – Гарри Кейн.



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В четырёх из шести туров АПЛ лилово-белые выиграли, а в оставшихся двух закончили матчи ничейным результатом. Оба раза это было дерби – с «Челси» (2:2) и «Вест Хэмом» (1:1). Намного лучше выглядят результаты домашних противостояний подопечных Конте. «Тоттенхэм» выиграл в каждом из трёх матчей на своём поле, забил семь мячей, а пропустил только два.



«Марсель» – это очень опасный соперник, от которого мало кто понимает, чего ожидать. Сейчас судить бело-голубых тяжело, потому что у них по-прежнему не было достойного оппонента. Они выиграли в пяти из шести встреч Лиги 1, а на данный момент ведут серию из четырёх побед кряду.

Восемь мячей удалось отправить провансальцам за этот короткий промежуток времени. Надёжная игра в обороне, ведь подопечные Игора Тудора не пропускают более одного мяча, но даже это происходит реже. Можно рискнуть и взять сухую победу гостей за коэффициент 10.00.



В великолепной форме находятся оба коллектива, но выиграет только один. Единственный вариант качественно начать групповой этап ЛЧ для «Марселя» – не проиграть. Задача вполне выполнимая, но придётся осторожничать и выставить «автобус». Вероятнее всего, не пойдёт с первых минут вперёд и «Тоттенхэм», ведь эта встреча слишком важная.

Даже в случае полной голевой засухи подопечные Антонио Конте всё равно дожмут соперника, пусть и с разницей в один гол. Делаем ставку на точный счёт в матче Лиги чемпионов за коэффициент 7.00.



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