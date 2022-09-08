«Атлетико» — «Порту»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт, кто забил

В Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» местный «Атлетико» сломил сопротивление «Порту» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Встреча закончилась победой подопечных Диего Симеоне со счётом 2:1. Все голы были забиты в концовке.
Счёт на 90-й минуте открыл Марио Эрмосо. К тому моменту гости остались в меньшинстве. На 81-й минуте Мехди Тареми получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.
На 96-й минуте гости заработали пенальти, его реализовал Матеус Урибе. Но уже на 101-й минуте Антуан Гризманн после углового принёс испанскому клубу победу.
«Атлетико» и «Порту» попали в группу B, где также выступают бельгийский «Брюгге» и немецкий «Байер». Во втором туре «Атлетико» отправится в гости к «Байеру», а «Брюгге» сыграет в гостях с «Порту».
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