«Металлург» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Амур».
Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 1.70.
«Нельзя сказать, что «Амур» совсем уж безнадёжно выглядел в Нижнем Новгороде. Забивал бы своё, а своего за два периода было выше крыши, не пришлось бы в заключительной трети матча идти с шашками наголо и полностью раскрываться. А раскрылись – нынешнему «Торпедо» это было только в радость. То есть «Амур» не выглядит совсем падшим, но всё равно ему в Магнитогорске делать особо нечего.
Ещё больше прогнозов — здесь.
К тому же дальневосточники попадают под очень злой и нервный «Металлург». Ещё бы, так бездарно отдать матч, который уже практически был в кармане, – это тоже надо уметь. Теоретически, с точки зрения психологии, после такого поражения, пусть и не совсем безрезультативного, у «Магнитки» может быть два выхода – либо депрессия, либо повышенная взвинченность.
Был бы дальше равный соперник, ещё можно было бы размышлять, что будет с уральцами. Но поскольку соперник из другой «весовой категории», то тут выход один: дальневосточников в Магнитогорске будут жрать в сыром виде со шнурками. А с учётом проблем «Амура» на последней линии будет весело.
Добавим сюда тот факт, что с момента образования Континентальной лиги «Амур» побеждал в Магнитогорске в рамках регулярных чемпионатов всего один раз, в 2017 году. Остальные 12 магнитогорских матчей хабаровчане проиграли. И какие с такой статистикой у них могут быть шансы?
Домашняя победа злой «Магнитки». Однозначная, в основное время и с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.
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