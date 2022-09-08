«Вест Хэм» – «Стяуа»: прогноз Дениса Наливайко на матч Лиги конференций

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги конференций «Вест Хэм» – «Стяуа».
Ставка: победа «Стяуа» с форой (+2) за 1.74.
«Вест Хэм» не лучшим образом начал этот сезон в АПЛ. Команда может сделать акцент на еврокубки, даже на такой турнир, как Лига конференций. «Стяуа» — оппонент неприятный. Такие команды кажутся для нетоповых команд из АПЛ нелёгким соперником.
Прогнозы на все матчи еврокубков теперь в одном месте.
Гости явно будут играть от обороны. После Лиги чемпионов, где «Динамо» Загреб обыграло «Челси», нужно подходить к таким командам, как «Динамо» и «Стяуа», очень осторожно. Конечно, хозяева являются фаворитами, так как играют на домашней арене. Мне кажется, что «Стяуа» упрётся в гостях. Предлагаю взять плюсовую фору в два мяча на коллектив из Румынии. Не думаю, что хозяева способны разгромить гостей. В случае победы в два мяча нас будет ждать возврат, что тоже весьма неплохо», — сказал Наливайко.
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