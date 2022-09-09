«Металлург» — «Амур»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

Хабаровский «Амур» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 5:4 (0:2, 1:0, 3:2, 1:0). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».

Прогнозы на все матчи КХЛ — здесь.

В составе победителей шайбы в основное время забросили нападающие Иван Николишин, Вячеслав Грецкий, Ярослав Лихачёв и защитник Михал Йордан. Победный гол в овертайме забил Николишин. У «Металлурга» отличились форварды Джош Карри, Данила Юров, Анатолий Никонцев и Николай Голдобин.



Для «Магнитки» это поражение стало третьим в сезоне (ЦСКА, 2:6; «Северсталь», 3:4 ОТ), команда выиграла всего один раз — у «Торпедо» (5:4).

«Амур» добыл вторую победу в чемпионате («Куньлунь», 2:0) при двух проигранных встречах («Спартак», 2:3; «Торпедо», 1:6).

10 лучших экспрессов на сегодня.

Вайсфельд: возвращение из НХЛ не оправдывает игру Радулова.



Финны готовят антироссийский переворот в хоккее. Что будет с КХЛ?

Ларионов: в «Торпедо» нет эйфории.

МОК продлил санкции по российским спортсменам.

Польша, Латвия, Эстония и Литва запретили въезд российским спортсменам.