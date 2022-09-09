«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: результат матча, кто победил, как сыграл Роналду

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Реала Сосьедад» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на поле стадиона «Олд Траффорд» в Манчестере.

Прогнозы на все главные матчи дня — здесь.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло из Италии. Матч завершился победой испанцев со счётом 1:0.



Свой единственный гол «Реал Сосьедад» забил на исходе часа игры. «Реал Сосьедад» получил право на пенальти, который пошёл исполнять полузащитник Брайс Мендес. Испанский хавбек переиграл вратаря.

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попал в стартовый состав, отыграл всю встречу, но не отметился результативными действиями.

Соперниками «Манчестер Юнайтед» и «Реала Сосьедад» по групповому этапу Лиги Европы являются молдавский «Шериф» и кипрская «Омония».

10 лучших экспрессов на сегодня.

Фанаты «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» в масках Путина.

Супруга Карпина: запрет на въезд в Эстонию на нашу семью не повлияет.

Темников: в «Торпедо» человек смотрит футбол с вертолёта и решает кого брать.

Спорт в жизни Елизаветы II: болела за «Арсенал» и занималась конным спортом.

Василий Уткин: «Факелу» Томас Тухель точно не подходит.