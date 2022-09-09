Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» с коэффициентом 2.20

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Салавата Юлаева» за 2.20.

Результаты у команд практически идентичны — по одной победе в трёх матчах. «Салават Юлаев» дважды проиграл на тоненького с Александром Кареевым в воротах — СКА и «Витязю». В первом случае могли рассчитывать на большее, а во втором пали жертвой великолепного Дмитрия Шикина. Отбили опытному голкиперу весь живот, забросили всего две шайбы. Для победы не хватило.

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На третий матч тренерский штаб выпустил Илью Ежова. Сработало. Забодали в Минске «Динамо» (4:2). Понервничать в концовке, естественно, пришлось. Наконец-то порадовало большинство: три шайбы из четырёх зелёные забросили при численном преимуществе. Последняя влетела уже в пустые ворота. Реализация лишнего — ключевой момент на старте сезона, когда проблемы с сыгранностью и распределением ролей особенно велики.



У «Трактора» тоже есть проблемы с вратарской линией. Гатиятулин не может определиться с основным голкипером, меняя местами Гарипова и Мыльникова. Выделить лучшего сложно, потому что челябинский коллектив продолжает много пропускать. Давно болельщики не видели такой ненадёжной игры вратарей. Собственно, меньше трёх шайб «мишки» ещё не вынимали.



На таком фоне логичнее всего ставить на ИТБ 2.5 гола «Салавата Юлаева». Коэффициент замечательный — 2.20. Хватит ли этого для победы? Сложно сказать, в обороне и на последнем рубеже у Уфы тоже не всё гладко. Но на своём льду подопечные Виктора Козлова должны быть активны. Ведь предыдущий розыгрыш Кубка Гагарина в Башкортостане хорошо помнят.



Альтернатива — классический тотал больше 4.5 гола, на который дают 1.95. Коэффициент подозрительно велик. Да, прежде очные встречи редко получались результативными, но сейчас вратарские бригады соперников заметно просели, а в защите у обеих команд много проблем. Планка в пять шайб наверняка покорится.

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