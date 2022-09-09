«Сочи» — «Барыс»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Барыс» от авторов Betassist.
Ставка: победа «Сочи» за 2.48.
Всё очень просто: в пяти предыдущих очных встречах хозяин льда неизменно выигрывал в основное время. Вне зависимости от сезона, имени тренеров или состояния коллективов.
Ещё больше прогнозов на матчи КХЛ — здесь.
Обе команды начали сезон совсем печально: по три поражения в трёх матчах. «Барсы», по крайней мере зацепили один балл, а вот у «Сочи» поводов для радости совсем нет. Видимо, все силы ушли на драки с «Авангардом» в предсезонке. Андрей Назаров уже успел извиниться перед болельщиками и взять вину на себя, но выхлопа это не дало. Следом проиграли московскому «Динамо» (2:4).
На этот раз шанс добыть первую победу, пожалуй, идеальный. «Барыс» проводит четвёртый выездной матч за семь суток, что очень сложно даже на самом старте сезона. Добавим к этому свой лёд у «Сочи», повышенную мотивацию после провального начала регулярного чемпионата и приятную статистику очных встреч.
Дальше у «леопардов» выездная серия, так что набирать очки нужно прямо сейчас. Иначе тренерский штаб рискует оказаться на морозе к концу сентября.
На П1 дают отличный коэффициент 2.48. Очень соблазнительно. Для экспресса подойдёт 1Х за 1.55 — просто и со вкусом. Золотой серединой для одинарной ставки видится П1 с нулевой форой за 1.87: если основное время закончится вничью, букмекер вернёт деньги.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Какой канал покажет матч «Салават Юлаев» — «Трактор».
Дарья Миронова дала прогноз на матч «Витязь» — «Локомотив».
В сборную Словакии продолжат вызывать хоккеистов из КХЛ.
Ларионов: в «Торпедо» нет эйфории.
НХЛ и профсоюз игроков договорились о сотрудничестве по делу Федотова.
- 10 сентября 2022
-
04:47
-
04:06
-
03:38
-
02:56
-
00:32
- 9 сентября 2022
-
21:47
-
20:06
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
07:45
-
07:12
-
07:00