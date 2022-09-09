«Сочи» — «Барыс»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Барыс» от авторов Betassist.

Ставка: победа «Сочи» за 2.48.

Всё очень просто: в пяти предыдущих очных встречах хозяин льда неизменно выигрывал в основное время. Вне зависимости от сезона, имени тренеров или состояния коллективов.

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Обе команды начали сезон совсем печально: по три поражения в трёх матчах. «Барсы», по крайней мере зацепили один балл, а вот у «Сочи» поводов для радости совсем нет. Видимо, все силы ушли на драки с «Авангардом» в предсезонке. Андрей Назаров уже успел извиниться перед болельщиками и взять вину на себя, но выхлопа это не дало. Следом проиграли московскому «Динамо» (2:4).



На этот раз шанс добыть первую победу, пожалуй, идеальный. «Барыс» проводит четвёртый выездной матч за семь суток, что очень сложно даже на самом старте сезона. Добавим к этому свой лёд у «Сочи», повышенную мотивацию после провального начала регулярного чемпионата и приятную статистику очных встреч.

Дальше у «леопардов» выездная серия, так что набирать очки нужно прямо сейчас. Иначе тренерский штаб рискует оказаться на морозе к концу сентября.



На П1 дают отличный коэффициент 2.48. Очень соблазнительно. Для экспресса подойдёт 1Х за 1.55 — просто и со вкусом. Золотой серединой для одинарной ставки видится П1 с нулевой форой за 1.87: если основное время закончится вничью, букмекер вернёт деньги.

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