«Химки» — «Крылья Советов»: прогноз «Чемпионата» на матч РПЛ с коэффициентом 2.28

Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» от авторов Betassist.
Ставка: победа «Крыльев» за 2.28.
Команда из «Самары» совсем недалеко ушла от «Химок» в плане набора очков, но сейчас с учётом формы выглядит гораздо мощнее. Пока «Крылья» стараются цепляться за очки, «Химки» сливают всем и практически без шансов.
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Будь тренером хоть Юран, хоть Писарев или Гогниев, команда решает какие-то свои вопросы, при которых футбол уходит на второй план. В итоге команда с хорошим потенциалом болтается в нижней части турнирной таблицы и будет бороться за выживание.
В прошлом сезоне команды обменялись уверенными домашними победами. «Химки» дома забили сопернику два безответных мяча, но в гостях пропустили четыре, хоть и забили первыми.
«Крылья Советов» выглядят неуступчивой командой, которая пока проигрывала только топам вроде «Зенита», «Спартака» или «Динамо». В матчах с равными или уступающими соперниками самарцы стараются рассчитывать на очки, и зачастую у них это получается.
Свои две единственные победы в чемпионате «Крылья Советов» добыли в гостевых матчах и сейчас могут добавить к ним третью. Тут не столько сильны сами «Крылья», сколько слаб их соперник. Ставим на победу «Крыльев» за 2.28.
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