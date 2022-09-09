«Химки» — «Крылья Советов»: прогноз «Чемпионата» на матч РПЛ с коэффициентом 2.28

Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» от авторов Betassist.

Ставка: победа «Крыльев» за 2.28.

Команда из «Самары» совсем недалеко ушла от «Химок» в плане набора очков, но сейчас с учётом формы выглядит гораздо мощнее. Пока «Крылья» стараются цепляться за очки, «Химки» сливают всем и практически без шансов.

Ещё больше прогнозов на РПЛ — здесь.

Будь тренером хоть Юран, хоть Писарев или Гогниев, команда решает какие-то свои вопросы, при которых футбол уходит на второй план. В итоге команда с хорошим потенциалом болтается в нижней части турнирной таблицы и будет бороться за выживание.



В прошлом сезоне команды обменялись уверенными домашними победами. «Химки» дома забили сопернику два безответных мяча, но в гостях пропустили четыре, хоть и забили первыми.



«Крылья Советов» выглядят неуступчивой командой, которая пока проигрывала только топам вроде «Зенита», «Спартака» или «Динамо». В матчах с равными или уступающими соперниками самарцы стараются рассчитывать на очки, и зачастую у них это получается.



Свои две единственные победы в чемпионате «Крылья Советов» добыли в гостевых матчах и сейчас могут добавить к ним третью. Тут не столько сильны сами «Крылья», сколько слаб их соперник. Ставим на победу «Крыльев» за 2.28.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Крауч выступил против переноса тура АПЛ из-за смерти Елизаветы II.

Акинфеев: ЦСКА нашёл своего тренера.

Ловчев: не могу сказать, что Черчесов выдающийся тренер.

Акинфеев рассказал, кого считает лучшим вратарём России.

Итальянский журналист: в «Аталанте» от Миранчука ожидали большего.