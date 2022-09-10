«Герта» — «Байер»: букмекеры назвали шансы Сандро Шварца одержать вторую победу подряд

10 сентября состоится матч 6-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» – «Байер». Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

Прогнозы на главные матчи дни — здесь.

Игра пройдёт на «Олимпиаштадионе» в Берлине. В минувшем туре чемпионата Германии «Герта» одержала первую победу под руководством экс-наставника «Динамо» Сандро Шварца.

Эксперты отдают явное предпочтение «Байеру». Поставить на победу леверкузенцев можно с коэффициентом 1.91. Успех берлинцев оценивается в 3.75. Заключить пари на ничью можно за 4.10.



Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.58.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол «Байера» идёт с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.52.

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