«Реал» — «Мальорка»: фрибет 2000 рублей к матчу Примеры
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Сегодня, 11 сентября, пройдёт матч испанской Примеры «Реал» — «Мальорка». Начало — в 15:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
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