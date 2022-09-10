«Витязь» — «Локомотив»: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» «Витязь» одержал победу над «Локомотивом» в матче Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023.

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Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 1:0). «Витязь» выиграл четвёртый матч в сезоне.



В дебюте встречи Максим Шалунов вывел ярославцев вперёд. На седьмой минуте Александр Яремчук сравнял счёт. На 14-й минуте Иван Чехович в большинстве во второй раз поразил ворота подольской команды. На 25-й минуте Жереми Руа с передачи Кирилла Рассказова вновь восстановил равенство в счёте.

На 35-й минуте Павел Тютнев забросил шайбу, на которую «Витязь» ответил голом Степана Старкова на 45-й минуте. В овертайме победу подольской команде принёс Владислав Кара, забросивший, когда клуб заменил вратаря на дополнительного полевого игрока.



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 11 сентября дома сыграет с ЦСКА. «Витязь» 12 сентября в Балашихе примет московское «Динамо».

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