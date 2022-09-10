Нейт Диаз — Тони Фергюсон: когда начнётся бой UFC 279, где смотреть онлайн, кто фаворит

В ночь с 10 на 11 сентября запланирован турнир UFC 279, который пройдёт в Лас-Вегасе. В главном бою не ранее 7:00 мск в октагон войдут Нейт Диаз и Тони Фергюсон.
Чтобы не пропустить столь громкое событие в мире смешанных единоборств, можно посмотреть бой в прямом эфире по телеканалам «Матч!» и «Матч! Боец». Также следить за любимыми бойцами можно через официальную платформу UFC Fight Pass.
Основной кард турнира UFC 279 запланирован на 1:00 мск, а поединок между американцами Нейтом Диазом и Тони Фергюсоном начнётся не раньше 7:00 мск.
Аналитики немного сомневаются, но с небольшим преимуществом назвали фаворитом Эль Кукуя, предложив на его победу коэффициент 1.73. Вероятность того, что Нейт Диаз выиграет этот бой, оценена коэффициентом 2.13. Если неожиданно встреча продлится до судейского решения и оно будет обоюдным, то сыграет коэффициент 51.0.
Дополнительно можно сделать ставку на победу Тони Фергюсона болевым или сдачей соперника за 11.0. Если Нейт Диаз отправит Эль Кукуя в нокаут, то сыграет коэффициент 4.90.
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